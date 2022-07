AJ alerta sobre mensajes de WhatsApp fraudulentos que solicitan transferencias de dinero

En contacto con medios de comunicación la directora ejecutiva de la Autoridad de Fiscalización del Juego (AJ), Jessica Saravia, advirtió que circulan, vía WhatsApp, mensajes ofertando premios que resultan ser falsos, por lo que desde su institución se habilitaron diferentes medios para verificar la autenticidad de promociones y premios ofertados.

Describió que estas falsas promociones se caracterizan por enviar mensajes de WhatsApp ofertando premios ilusión como automóviles, motocicletas o grandes sumas de dinero en efectivo; utilizan el nombre de instituciones públicas o empresas privadas; por ejemplo la AJ, la Autoridad de Transporte y Telecomunicaciones (ATT) o describen políticas de Gobierno como la vacunación contra el Covid-19, becas de estudio, programas de vivienda o bonos. Posteriormente, una vez que generan confianza solicitan al receptor del mensaje realizar una llamada o videollamada, momento en el que requieren se efectúe una transferencia de dinero, recarga de crédito o envío de fotografías de documentos personales de ellos o de su familia.

Saravia precisó que ninguna promoción empresarial autorizada por la AJ tiene como requisito el depósito o transferencia de dinero a cambio de recibir el premio. Además, las personas deben tener en cuenta que no podrían ganar el premio de una promoción en la que nunca participaron (no llenaron un ticket, no son clientes de la empresa, no participaron de ninguna forma.). Por otra parte, aclaró que los beneficios que el Gobierno otorga a la población se gestionan a través de instituciones públicas y no por empresas privadas.

Finalmente, invitó a la ciudadanía a verificar la autenticidad de las promociones empresariales, los premios ofertados, la forma de participar y las fechas de sorteo ingresando a la página www.aj.gob.bo, la aplicación AJ Móvil y los siguientes números de teléfonos:

- La Paz, Oruro y Potosí: 715-48844

- Santa Cruz, Beni y Pando: 720-17468

- Cochabamba, Tarija y Chuquisaca: 720-60894

A partir del 2011 el Estado Plurinacional de Bolivia, a través de la AJ, ha reglamentado y normado las actividades de juegos de lotería, azar, sorteos y promociones empresariales en el territorio nacional, con la misión de que la población boliviana pueda participar en estas actividades de forma justa, legal y transparente.

