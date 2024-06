Alejandro Bustillos: “Santa Cruz es una gran apuesta para el banco por su desarrollo”

E un momento difícil para todos, también para el sector financiero en general. ¿Qué soluciones creativas se están dando para la necesidad de la gente en este momento que no hay dólares?

Hoy en una situación un poco más compleja, con una reactivación económica que está todavía levantando cabeza, como decimos, estamos trabajando fuertemente para que nuestros clientes puedan tener un acompañamiento con nosotros y no una presión, sino más bien una fuente de solución y de productos innovadores que puedan acompañar a satisfacer las necesidades que tienen hoy en día.

Hemos venido evolucionando, de trabajar en la parte del microcrédito a las microfinanzas. No solamente ya otorgamos créditos hoy en día, tenemos productos de microahorro, de microseguro, de microasistencias, buscando siempre un poco la inclusión financiera y hoy en día el desafío es tener cada vez más clientes.

¿Qué significa esa inclusión financiera? ¿Quiénes que antes no podían acceder a los créditos bancarios ahora pueden hacerlo y cómo lo están logrando a través de Ecofuturo?

La inclusión financiera -básicamente- es no solamente lograr que la gente que antes no era sujeto de crédito, que no tenía la posibilidad de acercarse a un banco y hoy sí lo puede hacer a través de nosotros, sino también entendida como que las personas que ya en algún momento han tenido un crédito, hoy puedan tener una usabilidad permanente.