Aline – La voz del amor, una película inspirada en la diva de la música, Celine Dion

Escucha esta nota aquí

La cineasta y cómica francesa, Valérie Lemercier, dirige Aline – La voz del amor, una película bibliográfica de la diva de la música, Celine Dion, que ya está en cartelera en los principales cines del país.

A pesar de no contar con aprobación oficial, sí ha tenido el apoyo del público mundial, por lo cual la cineasta se atrevió a llevar la biografía no autorizada de la estrella pop a la pantalla grande, cambiando el nombre del rol principal, que además es protagonizado por ella.

¿Cuál es la trama de la película? Quebec, finales de la década de los años 60. Sylvette y Anglomard dan la bienvenida a su decimocuarto hijo: Aline. En la familia Dieu, la música reina y cuando Aline crece descubren que tiene una voz prodigiosa. Cuando escucha esa voz, el productor musical Guy-Claude solo tiene una cosa en mente: hacer de Aline la mejor cantante del mundo.

El elenco incluye, además de Valérie Lemercier, a Danielle Fichaud, Roc Lafortune, Sylvain Marcel, Antoine Vézina, Pascale Desrochers y Sonia Vachon.

“Celine Dion es una de las estrellas de la música más reconocidas del mundo. Si bien su carrera tuvo gran notoriedad con el tema “My heart will go on”, del filme “Titanic”, actualmente su fama tuvo un impulso con la canción “It’s all coming back to me now”, que es utilizada como telón de fondo para diversos videos virales en TikTok”, menciona Sandra Cortez, gerente de marketing de Andes Films, distribuidora de la cinta en el país, añadiendo que, de entrada, Valérie concibió Aline - La voz del amor como una verdadera película biográfica, pero tomó un rumbo diferente cuando sumó a la coguionista Brigitte Buc, quien la convenció de ir por un camino narrativo más “libre” y cambiar los nombres de sus personajes.

Este musical dramático, con toques cómicos, mantendrá a los cinéfilos pegados a la pantalla durante 126 minutos, donde además de conocer la vida de la artista, se deleitarán con un repaso de sus mejores canciones.

Mirá el tráiler a continuación: