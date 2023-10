Analistas piden atraer inversión ante alza de varios minerales

Datos del INE revelan que en septiembre la cotización internacional promedio de la onza troy de plata fue de $us 23,10, superior en 21,9% a los $us 18,94 de septiembre de 2022. El miércoles 18 de octubre alcanzó los $us 23,21. Otros minerales de exportación del país como el estaño se cotizan en $us 11,52 la libra fina, plomo 0,96 centavos de dólar, cobre $us 3,60, superiores a 2022. Solo el zinc bajó de $us 1,30 a 1,10 la libra fina.