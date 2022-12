Argentina vs Francia: 5 cosas que debes tener en casa antes del partido

1.- Polera de tu selección favorita: El fútbol se vive, y si no tenés puesta la camiseta de Argentina o Francia, no podés ser un verdadero hincha; pero no te preocupés, en eyava.com tenés las poleras de Messi y Lautaro Martínez, al igual que, la de Benzemá y Mbappé. En las tallas que necesités, alternas u oficiales.