Astara presenta un equipo liderado por Laia Sanz y Patricia Pita para el Rally Dakar 2024

Para Óscar Fuertes, “Estamos muy ilusionados con las mejoras de este año. No solo hemos avanzado muchísimo en el apartado de la sostenibilidad, si no que este año seremos más competitivos que nunca.”

Se analizarán las emisiones de gases de efecto invernadero directas e indirectas, así como otras emisiones indirectas generadas por terceros implicados en la participación del equipo (GHG protocol scope 1, 2 y 3).



En esta edición de 2024, con el objetivo de reducir aún más la huella de la participación, el equipo también utilizará combustibles de origen renovables en todos sus vehículos de asistencia y apoyo. Se trata de la 46ª edición del Rally Dakar y la quinta que se va a disputar en Arabia Saudí, entre el 5 de enero y el 19 enero de 2024, y que atravesará el noroeste del país a través de 5.000 kilómetros de recorrido con grandes tramos de dunas desde Al-Ula hasta Yanbu, a orillas del Mar Rojo.



Sobre el combustible sintético

El combustible sintético es completamente neutro en carbono: su impacto medioambiental es nulo. El CO2 que se emite a la atmósfera durante su combustión es el mismo que se ha extraído del aire durante el proceso de producción.



Además, no emite residuos sólidos ni micropartículas. Su producción se basa en obtención de gas de síntesis -mediante el uso de energías renovables- que es sometido a sucesivos procesos químicos de transformación que dan como resultado un hidrocarburo líquido ecológico fácil de usar, almacenar y transportar. El rendimiento energético del combustible sintético es un 12% superior al de la gasolina.



Sobre Astara: the Open Mobility Company

Actualmente Astara Ovando es el importador y representante exclusivo de 9 marcas automotrices en Bolivia (Mitsubishi, Mercedes-Benz, Jeep, Dodge, RAM, FIAT, FUSO, Chery y JMC) y pertenece a Astara Global, compañía líder en movilidad (the Open Mobility Company), con un enfoque centrado en las personas, comprometidos con la sostenibilidad.



Astara, con una facturación en 2022 de 5.000 millones de euros a nivel global, ofrece soluciones de movilidad personal, con opciones para las diferentes necesidades de cada usuario, dependiendo de la madurez de cada mercado, incluyendo propiedad, suscripción y servicios de carsharing. Un ecosistema de movilidad, respaldado por la inteligencia de datos y apoyado por la plataforma astara.



Todo ello gracias a un equipo diverso de 3.000 personas, con más de 40 nacionalidades, en 19 países y 3 continentes, Europa, LATAM y Sudeste Asiático. Para más información sobre astara, visite: www.astara.com