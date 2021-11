Bagó recibe galardón por su demostración de resiliencia

Escucha esta nota aquí

Laboratorios Bagó de Bolivia S.A. recibió un nuevo estímulo por sus esfuerzos, responsabilidad social empresarial y sostenibilidad. La Cámara Nacional de Industrias (CNI) y la Unión Europea, en colaboración con InfoRSE y Gente Motivando Gente, entregaron el galardón de este año a 42 empresas líderes que contribuyen a la reactivación económica del país mediante iniciativas sostenibles y socialmente viables.



“Aquellas compañías que ya se guiaban por políticas construidas con criterios ambientales, sociales y de gobernanza han demostrado mucha más resiliencia ante situaciones adversas. Este es el caso de Laboratorios Bagó de Bolivia S.A., que desde mucho antes de la crisis ya contemplaba los criterios ASG para la implementación de nuestro modelo de sostenibilidad”, afirmó María Reneé Centellas Guevara, Gerente General de la empresa, desde el videoclip de presentación de Bagó, en un acto que también contemplaba el formato virtual.



Tras recibir la convocatoria, las 42 empresas inscribieron las acciones que consideraban resilientes en las cuatro categorías delineadas: Medio Ambiente; Género y Empleabilidad; Innovación y Tecnologías; y Solidaridad. Algunas de las industrias participantes fueron Banco BISA, Cervecería Boliviana Nacional, Fundación Coca-Cola de Bolivia, Fundación VIVA, Agual, Kiosco Verde, Nestlé Bolivia, Tigo, entre otras.



El programa “Reconocimiento a la Resiliencia” permitirá que la población infantil de la región de Itakise, en el municipio cruceño de Camiri, tenga acceso a agua potable. Este proyecto se realiza en el marco de un programa gestionado por la comunidad guaraní de la Capitanía de Kaami.



Una situación adversa



Desde el año pasado, según las estimaciones de la CNI, la pandemia ha causado un descenso cercano al -9% en la actividad económica de Bolivia. A pesar de ello, el sector industrial no ha cesado en sus funciones de ofrecer productos básicos a la población y de no afectar las fuentes de empleo directo.



La Resiliencia Empresarial debe medirse en situaciones adversas, en las que cada compañía pueda demostrar su capacidad de recuperación y de crecimiento. En ello reside la importancia de reconocer e incentivar a las empresas para que puedan seguir generando industria.



“Para Bagó este reconocimiento es un orgullo. Junto a nuestros 600 colaboradores, estamos muy contentos de estar apoyando y contribuyendo al desarrollo del país. Nuestro objetivo de ser una empresa sostenible debe medirse en situaciones difíciles como la que hemos vivido durante este año. Bagó ha sabido responder y nos causa satisfacción que eso pueda apreciarse”, afirmó Linda Ramírez, Coordinadora de Responsabilidad Social Empresarial de la farmacéutica.



Bagó lleva 45 años en Bolivia, manifestando su compromiso con la sociedad y con el desarrollo sostenible de nuestro país. Desde el comienzo de la crisis sanitaria, la empresa ha tomado las medidas necesarias para no detener la esencial producción de medicamentos, cumpliendo con los reglamentos necesarios de bioseguridad y asegurando que su personal esté protegido y sustentado. En 2020, el programa Protegiendo al sector Salud de Bagó obtuvo el Premio Nacional a la Responsabilidad Social Empresarial otorgado por la propia Cámara Nacional de Industrias.