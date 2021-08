Banco Económico inaugura moderno edificio en la zona Sur de Santa Cruz cuidando el medioambiente

Escucha esta nota aquí

El Banco Económico inaugura una moderna sucursal en Santa Cruz de la Sierra, una obra arquitectónica de cuatro pisos que busca brindar mayor y mejores servicios a todos sus clientes. De acuerdo con la entidad financiera, potencia la zona sur de la capital cruceña, ofreciendo un gran valor visual, pero sobre todo, cuida el medioambiente de forma amigable y responsable.



Su creador es el arquitecto Hans Kenning y la misma se encuentra ubicada en la intersección de la avenida Velarde y la calle Solíz de Olguín, (frente a la plazuela Blacutt).



“Se buscó una forma imponente y sencilla. Que tuviera el contraste entre solidez y permanencia, con transparencia y actualidad. Su pórtico de ingreso de cuádruple altura crea un espacio de escala monumental y acceso público que agrega un valor visual y arquitectónico al entorno", señaló Kenning.



El arquitecto detalló que para lograr una obra sostenible, se adoptaron estrategias puntuales que contribuyeron a cuidar el medioambiente aprovechando la orientación del terreno y desplegando todas las aberturas del edificio hacia las fachadas sur, que reciben el sol de manera directa solamente en las primeras horas de la mañana; cuando las temperaturas no son muy altas.



En este caso, a pesar de que no es un edificio público y es de acceso limitado, se encontró la manera de aportar a su contexto de varias maneras:



• Al no tener reja o cerramientos perimetrales, genera un entorno más amigable para el transeúnte, incluyendo jardín y jardineras.

• Consciente de su posición en esquina, al crear el pórtico de ingreso a ambos lados, integra, en vez de bloquear, las dos calles y genera un espacio urbano más amplio y transparente.

• Con el pórtico de ingreso de cuádruple altura crea un espacio de escala monumental y acceso público que agrega un valor visual y arquitectónico al entorno.

• Su altura de cuatro pisos, mantiene una escala humana agradable.



Normalmente, se cree que para que un edificio sea sostenible es necesario usar costosas soluciones. En este caso se adoptaron estrategias puntuales para ayudar en temas ambientales:



• Se aprovechó la orientación del terreno desplegando todas las aberturas del edificio hacia las fachadas sur, que no reciben un impacto de luz solar directa y están iluminadas solamente en las primeras horas de la mañana; cuando las temperaturas no son muy altas.



• Hacia las fachadas norte y oeste, las más calientes, se colocaron los ambientes de servicio que no necesitan refrigeración y estos espacios funcionan como un amortiguador térmico a los ambientes principales.

• El uso de parasoles en las fachadas vidriadas genera sombra sobre las ventanas, minimizando la ganancia de calor al interior del edificio y, a su vez, tamizan el ingreso de luz natural muy intensa, pero permiten que no haya necesidad de muchas luz artificial.

• Todos estos puntos anteriores se traducen en un ahorro de energía al optimizar el uso de aire acondicionado y luz artificial.

• Adicionalmente se usaron griferías y artefactos sanitarios que promueven el ahorro de consumo de agua.

• Se incorpora vegetación a una tipología de edificación que normalmente no la incluye.

La nueva sucursal Blacuttdel Banco Económico es la número 20 en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y los clientes podrán acudir de 9:00 a 16:00 de lunes a viernes y los sábados de 9:00 a 13:00.



A su vez, el gerente general del Banco Económico, Sergio Asbun, dijo que en esta nueva infraestructura moderna se ha buscado cuidar el medioambiente en su totalidad. "Pero además, nuestros clientes podrán disfrutar de los grandes beneficios que les ofrecemos y de una gran experiencia”, resaltó.



En esta agencia se podrán realizar ‘operaciones activas’, microcréditos, solicitud de tarjetas de crédito y avales, como también administración y apertura de cuentas, giros, remesas, pagos de servicios, etc.