Banco FIE lanza un “Seguro Oncológico”, como una acción que promueve la inclusión social

La cobertura del Seguro Oncológico de Banco FIE se constituye en la más alta del mercado contemplando la indemnización por diagnóstico de cáncer primario maligno por un monto de $us 7.500 que será pagado en su totalidad con la presentación del diagnóstico. Así como una indemnización por muerte por cualquier causa de $us 300. El costo de la prima anual de este seguro asciende a $us 96 o Bs 672, monto que equivale al pago de Bs 1,80 por día, el Seguro Oncológico aplica tanto para clientes y clientas de cajas de ahorro y/o cuentas corrientes del banco, así como para la población en su conjunto. Además de contar con beneficios adicionales orientados a la prevención a través de consultas médicas.