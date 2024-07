Banco Mercantil Santa Cruz apoyando el deporte como pilar fundamental; presentó al joven tenista Juan Carlos Prado como su nuevo embajador de marca

“Contar ahora con el apoyo del BMSC es un gran incentivo a mi carrera ya que me permitirá enfocarme plenamente en los entrenamientos y dar lo mejor en cada competencia”, mencionó por su parte, Juan Carlos Prado y agregó: “Me siento muy feliz con todo lo que está sucediendo en mi carrera. Han sido años de mucha disciplina y horas de entrenamiento, y por supuesto, no soy sólo yo, sino que también hay un equipo de profesionales, con los que cuento desde muy chico, además de mi familia que siempre ha creído en mí y me apoyan incondicionalmente. Contar con esa red de apoyo, de la cual ahora el BMSC forma parte, es algo fundamental en la carrera de todo deportista y yo me siento muy agradecido por todo ello.