Banco Mercantil Santa Cruz dona Bs 682.000 para financiar becas universitarias

El Banco Mercantil Santa Cruz (BMSC) culminó su campaña denominada “Abre una cuenta y dale a un joven la oportunidad de estudiar”, mediante la cual, por cada cuenta de ahorro, cuenta corriente o Depósito a Plazo Fijo (DPF) abierta entre enero y marzo del presente año y con un saldo de Bs 500; el Banco Mercantil Santa Cruz contribuyó al 'Programa Becas', con el objetivo de ayudar a que más jóvenes bolivianos puedan estudiar una carrera universitaria y aportar en un futuro a la economía del país.



Los resultados de la campaña fueron muy buenos, se abrieron 39.251 cuentas durante el periodo de tiempo de la campaña. Por cada una de las cuentas que cumplía con el requisito de tener un saldo de Bs 500 hasta el 31 de marzo de 2021, que fueron 13.656 cuentas, el banco hizo un aporte de Bs 50. En total, la entidad financiera donará Bs 682.800, que servirán para que nueve jóvenes bolivianos puedan estudiar una carrera completa en la Universidad Católica Boliviana de La Paz o Santa Cruz.



Mauricio Porro, gerente nacional de Marketing y Planificación del BMSC, dijo que están muy contentos con los resultados que ha tenido la campaña y agradecidos con todos nuestros clientes que abrieron su cuenta y mantuvieron un saldo de Bs 500.

"Ellos confiaron en nosotros y nosotros confiamos en la juventud de nuestro país, es por eso que, con la donación que estamos realizando, más jóvenes que se encontraban en situación de vulnerabilidad podrán beneficiarse con una beca de estudio", sostuvo el ejecutivo.

En el BMSC dicen que están seguros de que los nueve jóvenes que accederán a la universidad, tendrán la oportunidad de convertirse en líderes, promotores de desarrollo, emprendedores y protagonistas de cambio.

Hasta la fecha, el Programa Becas de Puedes Creer-Fundación Mercantil Santa Cruz, ha dado la oportunidad de estudiar a más de 600 jóvenes, de los cuales 185 ya se graduaron y 20 de ellos lograron realizar una Maestría en Dirección y Administración de Empresas (MBA) en el IMF Business School en la Universidad Camilo José Cela en Madrid, España. "La mayoría de ellos ya se encuentran trabajando y han dado un giro exponencial a sus vidas, son un ejemplo donde se encuentran y promueven los valores con los que han sido formados", resaltó Porro.



