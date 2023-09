Banco Mercantil Santa Cruz lleva a dos felices ganadores a la Final de la CONMEBOL Libertadores 2023

Los ganadores de este sorteo son Oscar Cesar Guzman Velarde y José Rodrigo Zuazo Dominguez , el premio incluye pasajes en avión de Bolivia a Rio de Janeiro ida y vuelta para el ganador y su acompañante, traslado del aeropuerto – hotel - aeropuerto, hospedaje por 4 días y tres noches en una habitación doble, dos entradas para la final de la copa CONMEBOL Libertadores el 4 de noviembre , además de accesos al a una experiencia VIP previa al partido, traslados hotel-estadio-hotel, asistencia médica, y como no podía faltar una tarjeta prepago MasterCard cargada con $us 250 a nombre del ganador.

El BMSC cuenta con más de $us 6.001 millones de activos. Depósitos con de más de $us 4.932 millones. Su cartera de préstamos es de más de $us 4.015 millones, tiene más de 989.000 clientes activos y un patrimonio de más de $us 329 millones, consolidándose como el Banco privado más grande del país gracias a su innovación en tecnología, diversidad de productos y servicios. Tiene más de 440 cajeros automáticos y 114 agencias a nivel nacional. Cuenta con distintos canales de atención para sus clientes, como la Banca por Internet, Banca Móvil y la plataforma Cuentas y Créditos Online, un espacio 100% digital para abrir cuentas y solicitar créditos.