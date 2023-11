BancoSol compila en un libro las historias de éxito y resiliencia de mujeres emprendedoras

En el mes de la mujer boliviana y en el marco del programa “Avanza Mujer”, BancoSol presentó el libro “Mujeres bolivianas que sueñan en grande”. Una publicación que recoge las historias y testimonios reales de mujeres clientas del banco de diez regiones del país, con el objetivo de reconocer el valor de la mujer emprendedora que día a día labra su propio camino desafiando barreras, rompiendo paradigmas y construyendo puentes hacia un futuro más inclusivo, equitativo y próspero.



“Son historias extraordinarias, son testimonios de vida de empresarias de la microempresa que sueñan en grande, en los cuales el empoderamiento económico de las mujeres y la igualdad de género encuentran su máxima expresión, y se constituyen en una fuente de inspiración de gran valor para las nuevas generaciones de niñas y jóvenes bolivianas”, afirmó la gerente general adjunta de BancoSol, Verónica Gavilanes, en el evento de presentación del libro realizado en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra al que asistieron representantes de organismos multilaterales como el BID, ONU Mujeres, entidades de apoyo al emprendimiento de la mujer, invitados especiales y medios de comunicación regionales y nacionales.



En esa oportunidad, la ejecutiva también precisó que en Bolivia el 46% de los emprendimientos son liderados por mujeres, y que de 3 millones de mujeres que conforman la población económicamente activa en el país el 70% son emprendedoras o empresarias. Por ello, “este libro es un reconocimiento a cientos de miles de emprendedoras bolivianas representadas por diez extraordinarias mujeres a quienes tenemos el privilegio de servir”, dijo.



“No son solo historias de negocios, son testimonios que ponen nombre, piel y rostro a miles de mujeres bolivianas que cada día sacan adelante sus actividades económicas buscando un mejor futuro para ellas y sus familias, y que contribuyen de manera determinante al desarrollo de sus comunidades y a la prosperidad y progreso de su país”, complementó Gavilanes destacando el apoyo de BID Invest como un aliado estratégico fundamental en la producción de esta publicación, reflejando un compromiso compartido con la búsqueda de un mundo más igualitario.



A su vez, el presidente del directorio de BancoSol, Esteban Altschul, señaló que este libro es un homenaje a todas las mujeres emprendedoras que el banco acompaña a lo largo de sus 31 años de trayectoria, y anunció que BancoSol ha determinado institucionalizar un reconocimiento anual a las mujeres emprendedoras del país, en el marco de la celebración del Día de la Mujer Boliviana, cada mes de octubre.



El libro, elaborado también por cinco mujeres escritoras, recoge historias de valientes emprendedoras, que a pesar de las adversidades no se rindieron y siguieron adelante, aprovecharon oportunidades, entendiendo que cada día trae consigo nuevas posibilidades de aprender y crecer. A ello se suman la visión de progreso, la unión familiar, el manejo responsable de créditos y el ahorro, como factores que han impulsado a estas mujeres para hacer realidad sus sueños en negocios. Link al libro: “Mujeres bolivianas que sueñan en grande”



La fortaleza de estas diez emprendedoras bolivianas, su pasión, talento y perseverancia para impulsar un proyecto de negocio fueron destacadas por el gerente general de BancoSol, Marcelo Escobar, afirmando que el banco está comprometido “con la creación de una fuerza visible y unida en favor de la igualdad de oportunidades para las mujeres; una apuesta que, sin duda es inequívoca, ya que impacta positivamente en la sociedad, y en un mejor futuro para todos”.



Valientes emprendedoras



Cada una de las historias de estas diez valientes emprendedoras tiene un nombre como la de Roxana López “Agradecer cada nuevo día”, que relata cómo un préstamo para la compra de un medio de transporte ha cambiado el rumbo de su negocio en el mercado central de Cobija, capital de Pando, dedicado a la venta de desayunos, especialmente el tradicional masaquito pandino.



Elizabeth Pérez “La potencia de la tradición” cuenta cómo una receta para preparar el tradicional api, enseñado por su mamá, la hizo famosa y a su negocio en el Mercado Miraflores de La Paz con el cual ha construido su hogar; Felipa Mamani “Trenzar el telar de la vida” narra cómo los sueños se pueden hacer realidad con voluntad y esfuerzo, aprovechando habilidades como la costura para emprender un negocio, como lo hizo ella para la confección de prendas de vestir en la ciudad de El Alto.



Mily Sossa “Tres generaciones en un par de manos” expone que las decisiones asumidas con valentía definen el futuro y que en el conocimiento familiar existen oportunidades como aquella que encontró para la preparación de horneados típicos como tamales, cuñapés y roscas de maíz en Trinidad, Beni; Sulema Quispe “La leche de la madre tierra” describe que con determinación y constancia se alcanzan los sueños, y que así inició su negocio con una vaca lechera y que ahora el queso que produce da sabor al pan de Arani que se elabora en varias panaderías de esa región de Cochabamba.



En la historia de Margarita Quispe “Comenzar de cero” se explica que para emprender no debe existir la palabra “no puedo” y que a pesar de las adversidades se puede empezar de nuevo, una y otra vez, hasta alcanzar los sueños como lo hizo ella con un negocio de venta de jugos y dulces en Oruro, y ahora con una flota de transporte; Teresa Arana “Maestra de la vida”, relata la importancia de saber ver una oportunidad de negocio, como ella proyectó en la cría y venta de pollos en Santa Cruz, una actividad productiva que la realiza con responsabilidad, buen manejo de presupuestos, así como empeño y amor para superar metas.



Soledad García “Una mujer que vale un Potosí” cuenta que en la incertidumbre no se debe perder la esperanza y seguir adelante como lo hizo hasta liderar un negocio próspero en el mercado de Uyuni, ubicado en la ciudad de Potosí, que le ha permitido construir una casa para su familia y pagar los estudios universitarios de sus hijos; Agustina Gutiérrez “Aprender de todo y de todos” narra cómo la visión de progreso, la unión familiar y el manejo responsable de créditos, le han permitido a esta emprendedora pasar de una casa de adobe a una de cemento, de un negocio con una oferta modesta a un menú variado de platos tradicionales en la ciudad de Sucre.



Y con la historia de Margarita Segovia se enseña que “la vida es un emprender constante”, no hay obstáculos difíciles y que con trabajo honesto y organización se puede salir adelante como lo hizo ella amasando sueños y elaborando pan artesanal en Tarija. Margarita es una sobreviviente de violencia feminicida.



Modelo bancario inteligente en género: Avanza Mujer



Asimismo, BancoSol presentó su modelo bancario inteligente en género “Avanza Mujer”, un programa diseñado con el acompañamiento de IFC, entidad del Banco Mundial, para promover la inclusión y el crecimiento de los negocios liderados por mujeres, aportando al cierre de brechas económicas y contribuyendo al desarrollo sostenible.



“Avanza Mujer” cuenta con una oferta integral que responde a las necesidades y aspiraciones de las mujeres emprendedoras, brindando soluciones financieras, con créditos con condiciones adecuadas, así como productos de ahorro como herramientas de planificación a corto y largo plazo para contribuir a su salud financiera, y seguros pensando en su tranquilidad y el futuro de su familia. De igual forma, ofrece servicios de valor agregado para potenciar el desarrollo y crecimiento de sus negocios con herramientas, programas y recursos gratuitos diseñados para fortalecer sus conocimientos, habilidades, además de cerrar la brecha digital y ampliar su red de contactos.



La entidad líder en microfinanzas de Bolivia invita a las mujeres bolivianas a unirse a este viaje para acompañarlas e impulsar su progreso. Para conocer más sobre “Avanza Mujer” visita www.avanzamujer.bancosol.com.bo



Al mes de agosto de 2023, BancoSol atiende a 160.984 prestatarias en todo el país (45% del total de clientes), con créditos que suman $us 988 millones (43% del total de la cartera de créditos del banco). De igual forma, un total de 653.695 mujeres confían sus ahorros en BancoSol (49% del total de clientes en captaciones), los depósitos de las clientas alcanzan los $us 414 millones.