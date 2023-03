BancoSol es el número uno del sistema financiero de Bolivia, según Ranking Camel

BancoSol cuenta con el más alto Coeficiente de Adecuación Patrimonial (CAP) del sistema financiero del país alcanzando un 14,5% y es el cuarto en patrimonio contable con más de $us 312 millones, que le permiten seguir creciendo para generar oportunidades y transformar vidas acompañando, de forma inclusiva, a quienes creen en un mejor futuro.



Más de $us 2.088 millones en créditos desembolsados



El banco apoya con créditos a 329.193 empresarios/as para el crecimiento de sus negocios (45% son mujeres), por un monto total de desembolsos que ascienden a $us 2.088 millones, al cierre de la gestión 2022.



Igualmente, promueve la cultura de ahorro en el país para contribuir a la salud financiera, con una amplia gama de productos que responden a las necesidades de sus clientes, contando con cajas de ahorros y DPF; así como cuentas online con un proceso de apertura 100% digital, tarjeta de débito y acceso inmediato a banca por internet, que brindan seguridad y rentabilidad. El banco cerró la gestión 2022 con depósitos del público que suman $us 1.687 millones. Y en materia de seguro, en el mismo período, las pólizas vigentes sumaron 138.730 en todo el país.



Siendo el banco con mayor presencia en el todo el territorio nacional con 1.054 puntos de atención en los nueve departamentos (entre éstos 10 oficinas regionales, 101 agencias y una red de 196 cajeros automáticos), busca cerrar brechas en el ámbito de la digitalización, impulsando la alfabetización e inclusión digital de sus clientes a través de los centros de experiencia 'Soldigital' e impulsadores en agencias con mayor afluencia, incentivando su acceso, conocimiento y el uso de los canales digitales.



De forma paralela, ha brindado capacitaciones técnicas y formación en gestión administrativa a 2.601 emprendedores (68% mujeres) con el programa Capacita RSE. Asimismo, un total de 1.478 personas fueron certificadas junto a Ovante —una iniciativa global que brinda soluciones innovadoras— para que desarrollen sus habilidades financieras, empresariales y digitales. También brindó capacitación técnica certificada en plomería a 43 mujeres de sectores vulnerables de Santa Cruz en alianza con Hábitat para la Humanidad. Y con educación financiera llegó a 91.776 personas, incentivado que tomen decisiones que contribuyan a su salud financiera.



Finalmente, ha lanzado una nueva convocatoria de las “Bekas BancoSol: Formando emprendedores”, brindando la oportunidad de formación técnica a los hijos de los clientes. En esta gestión, 21 jóvenes tendrán una beca en una carrera de Infocal.



Un banco comprometido con un futuro más sostenible



En su ruta de sostenibilidad, BancoSol es el primer banco en Bolivia en firmar los Principios de Banca Responsable de las Naciones Unidas, un marco único para una industria bancaria sostenible. Y es también el primer banco boliviano en medir y reportar la huella de carbono de su cartera, con el propósito de minimizar el impacto ambiental de las emisiones financiadas, comprometiéndose a desarrollar un plan de acción que apoye a sus clientes en su transición hacia un modelo más sostenible.



Para el banco también la igualdad de género es uno de los focos de acción centrales de su modelo de sostenibilidad, que desarrolla en el marco de su estrategia de diversidad, equidad e inclusión. Con ese firme compromiso, en 2022, el banco se adhirió a los Principios de Empoderamiento de las Mujeres (WEP) que impulsa ONU Mujeres y Pacto Global de las Naciones Unidas, y la Financial Alliance for Women.