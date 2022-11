BancoSol innova y entrega 'créditos a domicilio' a sus clientes por más de $us 3,2 millones

Con una renovada imagen, BancoSol ingresa a una nueva era con servicios que promueven la inclusión financiera y digital. La entidad ahora procesa y desembolsa créditos en los negocios de los empresarios y empresarias de la microempresa con la aplicación de innovadoras herramientas tecnológicas, que evolucionan las microfinanzas en Bolivia.



Como resultado de esta nueva forma de trabajo, al 31 de octubre de 2022, el banco ha efectuado 1.223 desembolsos de créditos en campo o en los negocios de los clientes por un valor de $us 3,2 millones, marcando un nuevo hito en su compromiso de transformar vidas acompañando de forma inclusiva a quienes creen en un mejor futuro.



Del total de clientes que recibieron créditos en sus negocios, el 47% son mujeres y el 53% son varones. Además, el 54,2% de clientes que vivieron esta nueva experiencia se dedican a la industria manufacturera, el 28% al comercio, el 6,5% a la construcción, el 3,2% a la hotelería y restaurantes, y el 3% se encuentra en el sector de servicios.



Estos datos fueron alcanzados entre enero y octubre de este año con el aplicativo 'MundoSol' del banco, desarrollado con tecnología de última generación que utiliza bots (herramientas inteligentes) para la obtención, análisis y procesamiento de la información de los clientes, posibilitando que el tiempo de trámite de la solicitud del crédito hasta $us 6.000 y su desembolso se reduzca significativamente.



“MundoSol” se encuentra instalado en los dispositivos móviles del personal de negocios de BancoSol para que —a requerimiento del cliente— efectúen el proceso crediticio con sólo apretar un botón y sin interrumpir la actividad productiva de la empresaria o empresario de la microempresa, principal beneficio que ofrece al cliente la tecnología crediticia brindando agilidad, oportunidad y calidad en el proceso de evaluación, aprobación y desembolso de las operaciones de crédito.



Como parte de los beneficios y ventajas de esta modalidad, el cliente no requiere visitar el banco, presentar información documental personal y de su negocio, y sobre todo tendrá la seguridad de la fecha y el tiempo de su trámite.



De igual manera, con el aplicativo, el personal de negocios del banco puede proporcionar otros servicios financieros como el trámite de microseguros, abrir cuentas de ahorro asistidas o simplemente enseñarles sobre el uso de banca por internet, incentivando la adopción digital.



“El banco ha entendido lo que necesita la gente. Ahora más que nunca tenemos que hacer lo que nuestros clientes necesitan, y no lo que pensamos que necesitan, un objetivo que abordamos con nuestro modelo de banca relacional, que nos permite conocer y comprender sus necesidades. Un compromiso, alineado con la misión del Banco, que exige que la innovación esté al servicio del cliente, para crear algo tangible y valioso”, destaca el gerente general de BancoSol, Marcelo Escobar.



“Para ello, en BancoSol apostamos claramente por la innovación tecnológica como un factor clave para el desarrollo de nuevos modelos de distribución eficientes, como los desembolsos en campo, que nos permitan ampliar nuestro alcance e impulsar el progreso de los empresarios y empresarias de la microempresa”, complementa el ejecutivo.



A la fecha, esta innovadora forma de hacer banca relacional se aplicó masivamente en las agencias regionales de BancoSol en Santa Cruz, Cochabamba, El Alto y La Paz. Con la solución tecnológica “MundoSol” se automatizaron los procesos de los servicios financieros, facilitando el trabajo diario de los/as asesores/as de negocios en un entorno digital, optimizando tiempos, mejorando la eficiencia para alcanzar a más personas y aportando al medio ambiente con la reducción del uso de papel.