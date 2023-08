BancoSol lidera el ranking CAMEL: "Esta calificación es muy significativa porque ratifica al banco como el mejor y más confiable del país"

Durante 2022 se desembolsaron $us 1.152 millones con un efecto neto en el crecimiento de la cartera de créditos de $us 170.3 millones, es decir, un 8,9% con relación al 7,7% registrado en 2021, donde se desembolsaron $us 1.477 millones. Este crecimiento contribuyó a cerrar la gestión con una cartera total de $us 2.088 millones.