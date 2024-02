BancoSol mantiene su liderazgo en Ranking Camel por octavo año consecutivo

Además, mide otros 18 indicadores que las entidades financieras reportan a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), para ello se aplica el teorema de Chevichev que utiliza la media aritmética y la desviación estándar para una distribución de probabilidades normal. Un método que evalúa la calidad de los indicadores financieros y no el tamaño de los bancos.



32 años impulsando el progreso de empresarios y empresarias



BancoSol cuenta con más de 1,3 millones de clientes (49% mujeres y 38% jóvenes menores de 34 años), a los cuales atiende con soluciones financieras para impulsar el crecimiento de sus negocios contando para ello con 1.382 puntos de atención en los nueve departamentos del país: 10 oficinas regionales, 104 agencias y una red de 200 cajeros automáticos. Además, cuenta con un equipo humano de 3.735 colaboradores (52,7% mujeres y 47,3% hombres), siendo el segundo banco empleador de Bolivia.



El banco apoya con créditos a 365.447 empresarios y empresarias de la microempresa de diferentes regiones del país para el fortalecimiento de sus actividades económicas (45% son liderados por mujeres), por un monto que asciende a $us 2.355 millones, al cierre de la gestión 2023.



También promueve la cultura de ahorro contribuyendo a la salud financiera de las personas, con una amplia gama de productos que responden a las necesidades de los clientes, contando con cajas de ahorros y depósitos a plazo fijo; así como cuentas online con un proceso de apertura 100% digital, tarjeta de débito y acceso inmediato a banca por internet, que impulsan la inclusión financiera y digital. Como resultado el pasado año los depósitos del público alcanzaron a $us 2.033 millones. Y en materia de seguro, las pólizas vigentes sumaron 139.565 en todo el país.



De igual forma, en el marco de su estrategia de sostenibilidad, la entidad trabaja para promover la inclusión de los negocios liderados por mujeres bolivianas, un objetivo que se ha materializado con su modelo bancario inteligente en género Avanza Mujer, desarrollado con el acompañamiento de International Finance Corporation (IFC), entidad de Banco Mundial.



En esa ruta, BancoSol en la gestión 2024 seguirá manteniendo su fortaleza financiera y su sólido liderazgo en las microfinanzas y el sistema financiero boliviano para seguir cumpliendo su propósito: Soñar en grande. Mejorar el futuro.