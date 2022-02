BID Invest otorga crédito de $us 35 millones a Banco FIE para apoyar a micros y pequeñas empresas

Escucha esta nota aquí

BID Invest ha otorgado un financiamiento de $us 35 millones a Banco para el Fomento a Iniciativas Económicas S.A. (Banco FIE S.A.), con el fin de impulsar el segmento de las micro y pequeñas empresas (mype) bolivianas en sectores de comercio, industria y servicios, incluyendo emprendimientos liderados por mujeres o que sean propiedad de mujeres. La transacción consiste en un tramo comprometido de $us 20 millones y otro no comprometido de $us 15 millones, cada uno con un plazo de cuatro años.

El segmento mype en Bolivia presenta brechas de financiamiento, especialmente en las zonas rurales. Al aumentar el acceso al crédito a través de Banco FIE S.A., estas pequeñas unidades productivas tienen el potencial de generar un impacto significativo en el desarrollo y reconstrucción económica post pandemia en sus comunidades y la economía boliviana.

BID Invest acompañará y asesorará a Banco FIE S.A. en el desarrollo e implementación de un sistema de gestión ambiental y social que permita fortalecer la capacidad de identificación y gestión de riesgos medioambientales y sociales asociados a sus operaciones de crédito.

Se espera que esta transacción contribuya a cinco Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización de las Naciones Unidas: Hambre cero (ODS 2), Igualdad de género (ODS 5), Industria, innovación e infraestructura (ODS 9), Reducción de las desigualdades (ODS 10) y Producción y consumo responsables (ODS 12).

Con este financiamiento, Banco FIE aumentará aún más el acceso al crédito de las micro y pequeñas empresas. En la gestión 2021 la cartera de créditos de Banco FIE superó los $us 2.000 millones, un resultado que consolida su solidez y solvencia marcando un hito en su historia, ratificando su compromiso con la reactivación económica de su clientela y el crecimiento del país.

Banco FIE es una entidad financiera con 36 años de trayectoria que trabaja fiel a la misión con la que nació, promoviendo la inclusión financiera y social de la población boliviana, atendiendo prioritariamente al sector de la micro y pequeña empresa, al sector agropecuario, y apoyando con particular énfasis el empoderamiento económico de las mujeres.

La entidad cuenta con una amplia cobertura en todo el territorio nacional a través de 469 puntos de atención financiera, con una fuerte presencia rural. Posee una red de 218 cajeros automáticos y 135 agencias – 41 de las cuales

se encuentran en zonas rurales y 94 en zonas urbanas y periurbanas – situándose como la tercera entidad del sistema financiero boliviano con la mayor red de agencias.