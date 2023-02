“Bolivia es un país interesante para las automotrices”

La subvención. El tema de los combustibles es muy importante. El año pasado en la cámara estimamos en enero de 2022 que la subvención alcanzaría los $us 4.000 millones el año pasado y creo que lo sobrepasó. Para este año calculamos que el consumo de combustible alcanzará los 100 millones de litros. Tenemos que pensar con el Estado cómo podemos implementar una política que sea sostenible para el consumo de combustibles. Pero no solo nos tenemos que quedar en ese punto, también es imperativo promover un cambio en el parque automotor. En Bolivia existen entre 800.000 y 1 millón de ‘autos chutos’ y otra gran cantidad de autos antiguos que no solo consumen combustible, sino que no brindan seguridad a sus usuarios y contaminan el medioambiente.