CAF y Banco FIE comprometidos con el desarrollo de la micro y pequeña empresa en Bolivia

Lidia Moya impulsó su emprendimiento de producción de helados artesanales, obteniendo un crédito de Bs 140,000, para adquirir una máquina y las conservadoras para refrigerar sus productos que son comercializados en distintos establecimientos educativos en El Alto. “Gracias al Banco FIE, estoy trabajando ya desde hace mucho tiempo con este negocio, he logrado tener las máquinas para mejorar mis productos. Con este emprendimiento también pude construir mi casita y comprar unos terrenos para mis hijos”, aseguró.

Esmeralda y Wilfredo Condori lograron consolidar un emprendimiento textil de uniformes escolares, con un crédito de Bs 70,000 para adquirir una máquina tejedora que les ha permitido responder a la gran demanda de sus productos, no sólo en La Paz y El Alto, sino también en Oruro. “No ha sido fácil, teníamos clientes que nos pedían cantidades de uniformes y no teníamos la capacidad de atender sus pedidos, pero desde que hemos obtenido nuestro crédito, compramos la máquina con la que producimos mucho más y podemos abastecer 6 colegios. Lo bueno también, es que podemos dar trabajos eventuales a jóvenes que nos ayudan en la confección de nuestros productos”, asegura Wilfredo Condori.

“La visita me pareció muy enriquecedora en El Alto hemos visto dos emprendimientos importantes porque han permitido mejorar las condiciones de vida de las familias beneficiadas de los créditos que se han otorgado. Historias de vida muy importantes donde se ve que no solamente les ha permitido sacar adelante a sus hijos, sus viviendas y sus espacios de negocio; sino que también, están en momentos en los que quieren escalar a nuevos desafíos, es evidente que los créditos no han sido sólo para su supervivencia, sino que les han dado las posibilidades de tener otros horizontes y poder crecer económicamente. Creo que han sido experiencias muy enriquecedoras, porque son una muestra de que los créditos están posibilitando que los emprendedores que empiezan con una escala pequeña pueden seguir creciendo y constituirse en pequeñas empresas, fortaleciendo la inclusión social”, destacó la Representante de CAF en Bolivia.