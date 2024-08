Celina Urbanizaciones celebra 20 Años realizando sueños para más de 85.000 familias

La empresa del Grupo Paz, creada hace dos décadas, ha sido fundamental en el desarrollo de Santa Cruz y también ha estado comprometida con mejorar la calidad de vida de las familias bolivianas. Comenzó no solamente con una visión transformadora del paisaje de Santa Cruz; sino también cambiando las vidas de quienes deciden confiar en Celina para hacer realidad sus sueños, construyendo más allá de ladrillos y cemento, sino creando comunidades y lugares donde las familias encuentran un hogar y las relaciones florecen.

Considera que la gente ve que Celina Urbanizaciones continúa y confía en lo que construye; por eso siguen vendiendo terrenos, que es el mejor bien adquirido en etapas de incertidumbre porque no pierde valor, por el contrario, se aprecia.

Remarca que la gran diferencia y una fortaleza de Celina Urbanizaciones es que al momento de comprar una propiedad para urbanizarla, no escatiman costos siendo en lugares de ubicación estratégica, porque no hay un proyecto que no esté sobre una avenida principal o una carretera.