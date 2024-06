Chicken Sandwich, el fenómeno que sacudió a Mcdonalds, llega a Bolivia

Está situación ocasionó que la junta nacional de franquiciados de McDonald’s en EEUU sintiera la necesidad de competir con Chick-fil-A, el pionero del Chicken Sandwich lo introdujo al mundo en 1946, pero hasta el 2018 no se volvió en tendencia mundial, y lo introdujo en su menú para enfrentar esta amenaza creciente, si bien McDonalds tenía su McChicken, no es lo mismo que un Chicken Sandwich por la calidad de ingredientes que tiene este último ni la combinación de sabores. Otro pan, otras salsas, mucho pepinillo y una cocción diferente del pollo obligaron a McDonald´s a sacar como tal el Chicken Sandwich, esto solo está disponible en el país del norte y algunos países donde llegó la fiebre, no en todos los McDonald´s.