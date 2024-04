Cielo Bar de La Paz es nominado por primera vez a los premios Tales of The Cocktail Foundation

Cielo Bar, el icónico bar de coctelería de autor ubicado en el imponente edificio "Green Tower" de La Paz, ha sido seleccionado como uno de los diez nominados en la categoría "Mejor Nuevo Bar Internacional de Latinoamérica y el Caribe" en los prestigiosos premios Tales of The Cocktail Foundation (TOTC), que son entregados en New Orleans, Estados Unidos.