Copelme RSE aporta con “Murales Nacional” a Expocruz 2024 y dona Bs 60.000 contra incendios y sus afectaciones

Mientras tanto, las instituciones beneficiadas con las donaciones económicas desbordaron de alegría al saberse reconocidas. María Eugenia Álvarez, representante de Alas Chiquitanas, agradeció por la ayuda de los bomberos, guardaparques, comunarios, personas particulares y de las empresas que están ayudando a apagar los fuegos y contener a las comunidades. “Más necesito decir que no estamos teniendo la realidad de la escala de este desastre, nosotros con toda la buena voluntad que tengamos no damos abasto y necesitamos que se involucren más personas y la sociedad organizada (universidades, sociedades médicas, instituciones, etc). La escala es muy grande y urgente; y necesitamos que la gente de las ciudades y de otros departamentos que colaboren y coordinen con nosotros”, dijo y recordó que la crisis de los incendios lleva más de dos meses y la humareda en la capital cruceña registra alrededor de dos semanas, con ambientes de humo y calidad de aire nociva. Subraya en el aplazo de los tres niveles del Estado, en el padecimiento, a causa de humo, de las comunidades y lugares que carecen de infraestructuras, aire acondicionado o ventiladores. Hay comunidades que necesitan ser evacuadas, dijo.

A su vez, Ana Lucía Encinas, representante de la organización no gubernamental boliviana CIWI que hace 30 años se enfoca en el rescate, cuidado y rehabilitación de fauna silvestre, indica que cuentan con el santuario Parque Ambue Ari, al norte de Ascensión de Guarayos, camino a Trinidad. “Estamos enfrentando incendios no sólo desde septiembre, sino que desde julio nosotros hemos empezado a apagar los primeros incendios. La temporada de incendios ha empezado antes en 2024 y cada vez va a empezar temprano porque estamos quemando nuestros bosques, que son esenciales para la provisión de agua. Sin bosques no vamos a tener lluvia, sin bosques no vamos a tener agua para los cultivos y para nuestro vivir”, señala.