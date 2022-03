Cotas brindará seguro a sus socios y clientes abonando el 2% del valor del vehículo

Escucha esta nota aquí

La Cooperativa de Telecomunicaciones Santa Cruz (Cotas) beneficiará a sus socios y clientes a través de la provisión de una póliza de seguro a los automotores con una tasa preferencial del dos por ciento anual.



De esta manera, todos los asociados y clientes Cotas que estén al día en el pago de los servicios de telecomunicaciones, podrán suscribirse a este seguro, abonando sólo un 2% del valor del vehículo asegurado.



El beneficio ha sido establecido en común acuerdo con Mercantil Santa Cruz Seguros y Reaseguros Generales, junto con el asesoramiento de International Insurance Brokers.



La cobertura incluye daños al vehículo, robo total y/o parcial, daños a terceros, accidentes personales, cobertura de extraterritorialidad, prima mínima de $us 250 y no se exige alarma o dispositivo de seguridad.



Además de no tener deudas pendientes con la cooperativa, los interesados deben demostrar que cuentan con un servicio activo de Cotas, presentar fotocopia del carnet de propiedad del vehículo, cédula de identidad, fotografías del vehículo y llenar el formulario correspondiente.



Para formalizar la gestión, se debe contactar a International Insurance Brokers Corredores y Asesores de Seguros, a la línea 800126061 o al teléfono 763-54520.



Para difundir los beneficios y ventajas del nuevo seguro, participan en la feria Expoauto 2022 que se realiza del 16 al 20 de marzo en Fexpocruz, pabellón Brasil.