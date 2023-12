Cristian Daher: “Más de 100 comercios de servicios se están 'subiendo' a El GenioX”

Nuestra misión es tecnologizar nuestro país a través de sus empresas, entidades gubernamentales. Nuestro trabajo es entender dónde quiere llegar el cliente y dibujarle un camino tecnológico para poder llegar donde quieren ir, resolver los problemas que tienen, ya sean de productividad, rentabilidad, crecimiento, ahorro, dependiendo el momento de la situación de la economía en la que estemos. En momentos de mucha pujanza el principal problema es el crecimiento, hacerlo de una manera responsable y rentable. En otro, como el que vivimos hoy en Bolivia, es tiempo de ajustarse los cinturones, hay que hablar mucho más de proyectos de ahorro, el foco no está en el crecimiento sino en hacer nuestra labor de otra manera. Todo se reduce a que tenemos que conocer a los clientes y escucharlos mucho para poder aconsejarlos.

Es un evento donde le mostramos, a la globalidad de los clientes de Datec y de potenciales clientes, todo lo que hacemos, presentando casos de éxito. Además, traemos speakers de talla internacional que hablan de tendencias mundiales. En otras versiones nos han acompañado Porter Erisman, Michio Kaku, y el que viene para el 2024, va a ser el más espectacular de nuestros keynote speakers. El 2024 el foco va a ser en marketing digital para ecommerce y para la vida digital de las empresas. En el primer Innova tuvimos una asistencia cerca de 500 personas y en el último a 1.200. Nuestro foco no es la cantidad de gente que asiste a Innova. Nuestro logro no es crecer en clientes, Datec sigue teniendo los 300 clientes que ha atendido toda su vida, pero de esos 300 clientes crecimos de 500 asistentes a 1.200. Los asistentes son usualmente gerentes o subgerentes de diferentes áreas que vienen a escuchar qué es lo que van a demandar sus organizaciones.

Y es que, el ecommerce es uno de los seis pilares que va a tener y de los cuales el marketplace es solamente uno. Lo hicimos porque no veíamos a nadie que esté proveyendo una plataforma para que las empresas bolivianas puedan convertirse en empresas digitales, para que el mindset de todos vaya girando hacia el marketing digital, hacia el nuevo consumidor.

También tenemos crédito de consumo. Somos la primera plataforma de Bolivia en la que se puede realizar toda la gestión, desde la solicitud hasta la entrega del crédito totalmente digital. El cliente ya no debe ir a una oficina, firmar un documento físico, las firmas son electrónicas y digitales, el onboarding (suscripción de nuevos usuarios) es totalmente digital, el reconocimiento de la persona, el chequeo en el Segip, todo es digital y totalmente integrado. Nosotros le entregamos a la entidad financiera toda esa información, ellos hacen el credit scoring (calificación crediticia) y nos devuelven en menos de 48 horas la aprobación o el rechazo del crédito.

El GenioX, para darle tranquilidad a la gente que tal vez ha tenido alguna mala experiencia online, ha sacado dos productos diferentes. Uno es efectivo contra entrega y otro, que todavía no lo hemos anunciado, sale al mercado en estos días. El GenioX se integró al marketplace de Facebook y hemos creado El GenioX Verify. Ahora estamos haciendo cursos dentro de El GenioX para que nuestros clientes aprendan a usar mejor la plataforma, para que vendan más y mejor.

Pero poner un sitio web es poner una vitrina. Así como nadie pondría una vitrina en el medio de un camino sin que la atiendan, digitalizarse no es poner una vitrina, es poder atender por múltiples canales: ecommerce, WhatsApp, un televisor inteligente, un token, un kiosco de autoatención, el proceso de digitalización puede tener diferentes caminos, pero al final yo estoy digitalizado cuando puedo atender múltiples canales desde un sitio centralizado. Si no, tal vez tengo componentes de digitalización, pero no son los correctos o suficientes.