Cristina Mamani, la exitosa empresaria que cumple su sueño de estudiar en Unifranz Online

Cristina empezó a trabajar a los 13 años en el mundo de la estética y, con fortaleza e inteligencia, fue construyendo el imperio que ahora dirige. “Desde muy chica me dediqué a este mundo hermoso y con determinación obtuve todo lo que quería, la casa, la familia, el negocio y los hijos, pero quiero más y en ese afán es que decidí estudiar una carrera que potencie mi emprendimiento, pero que no me impida continuar con mi trabajo”, comenta la exitosa empresaria.