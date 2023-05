Cuatro mamás que aceleran al sector automotriz

En una misma empresa

Sofía Prado es la encargada de post venta y repuestos de SACI. “Soy una persona que enfrenta desafíos y no se escapa. Trabajar en un sector asociado a hombres, como el de repuestos y post venta de motos, fue un gran reto para el que me fui preparando desde el hogar”, dijo.

A decir de Prado, introducir una nueva marca en el mercado, realizar y ejecutar planes comerciales para posicionarlo en la mente de la población y que sea considerada como una gran opción antes de una compra, son los mayores desafíos que enfrentó en su trabajo.

“Trabajo en SACI desde hace varios años y desde que inicié mis funciones he tenido oportunidades para desarrollar mis habilidades y capacidades y poder crecer tanto profesional como personalmente. Valoro mucho las capacitaciones constantes que recibimos aprendiendo nuevas tendencias que nos ayuda a acercarnos de una manera más específica a los clientes”, manifestó Prado, que quiere seguir aprendiendo y fortaleciendo sus aptitudes. “Mi deseo es seguir creciendo profesionalmente y, estoy seguro que, en SACI lo puedo lograr”, expresó.

En SACI también trabaja Daniela Cortez, como asesora comercial de maquinaria agrícola. “Un motivo importante fue que mi mamá trabajaba en la empresa y me avisó sobre una vacante para este puesto. Lo vi como un desafío al ser maquinaria pesada, pero me animé. Postulé, hice las pruebas correspondientes y acá estoy desde hace seis años. No se me pasó por la mente que era algo para hombres, sabía que podía ser capaz de ocupar cualquier cargo”, comentó.

Cortez califica su experiencia en SACI como de mucho aprendizaje. “La empresa nos mantiene actualizados y capacitados constantemente lo que nos ayuda a dar un buen servicio a los clientes y a mantenernos líderes del sector”, destaca. Cortez espera seguir creciendo personal y profesionalmente en la empresa, a la vez que logra concretar más transacciones.