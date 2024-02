Cuatro tips para evitar estafas a través de las redes sociales

Carola Aguilera, Subgerente de Marketing del Banco Ganadero, explica que los ciberdelincuentes utilizan diferentes formas para ganarse la confianza de la población, identifican su vulnerabilidad e incluso utilizan la IA para, por ejemplo, simular las voces de familiares para que la posible víctima no dude de una solicitud.

Piense dos veces antes de llevar a cabo cualquier acción en internet. La primera defensa es el sentido común que lo lleva a realizarse preguntas como “¿será que desde una entidad financiera me van a pedir esos datos personales? ¿El correo del usuario remitente parece sospechoso? ¿Le han enviado ese mismo mensaje a otro familiar que tiene cuenta en esa entidad? ¿El tipo de letra y la gráfica parecen realmente del banco? ¿hay esa información en los canales oficiales del banco? Siga su sentido común.

Ninguna organización le pedirá usuario o contraseña a través de un correo, un mensaje de texto y menos una llamada telefónica. Los ciberdelincuentes se esmeran en preparar un disfraz para parecer un banco, cooperativa o familiar que convenza al cliente de que el mensaje no es erróneo. Algunos optan, además, por llamar a las personas para grabar su voz y, mediante IA, elaborar un mensaje mejor elaborado para que usuario no tenga duda. Así también, tenga cuidado con los spams y las páginas webs que no tengan el “https” en el inicio del link.