Culmina la obra gruesa de Green Tower Santa Cruz con 100 mil m2 construidos y una inversión ejecutada de $us 49 millones

Con 100 mil m2 construidos sobre un terreno de 7.300 m2 y 65 losas hormigonadas en 600 días calendario, culmina la fase de obra gruesa de Green Tower Santa Cruz, que no es solo el proyecto inmobiliario más grande del país sino también el referente arquitectónico más importante, con sus dos sofisticadas torres, cada una de 30 pisos –una de departamentos y otra de oficinas–, en la mejor ubicación de Santa Cruz y Bolivia: Equipetrol Norte.

“Hemos terminado la estructura en los tiempos previstos. Más de 15 empresas están trabajando actualmente en la obra, que ha demandado hasta ahora una inversión de $us 49 millones. Sólo en la obra gruesa ejecutamos $us 24,7 millones y cuando el proyecto concluya habremos invertido $us 100 millones, con un claro impacto en la economía de Santa Cruz y más de 3.000 empleos directos generados durante la construcción”, destacó Samuel Doria Medina Auza, presidente de COMVERSA, Compañía de Inversiones, empresa líder en innovación urbana.