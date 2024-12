Decisiones inteligentes frente al IGF: La clave está en los trust

Son muchos los temas que este año han generado controversia en materia tributaria: el tratamiento de las diferencias entre tipo de cambio oficial y paralelo, la tributación de operaciones con criptomonedas, etc. Sin embargo, al cierre de una gestión fiscal, las personas naturales enfrentan retos específicos, especialmente el Impuesto a las Grandes Fortunas (IGF), que tomará como base la totalidad del patrimonio de la persona al 31 de diciembre de cada año.

La planificación relacionada al IGF viene de la mano de la planificación sucesoria, que tiene por finalidad preparar el camino para una transición generacional ordenada de los bienes y negocios de la familia. No obstante, son varios los casos en los cuales esta planificación resulta prioritaria a la impositiva, ya que involucra decisiones de vida -por así llamarlos- que no son fáciles de tomar.

Para entender su impacto del trust frente al IGF debemos tomar en cuenta algunas disposiciones: primero, no son sujetos pasivos del IGF las sociedades locales o extranjeras; segundo, los “ actos de transferencia de propiedad simulados o aparentes en perjuicio del fisco” no tendrán efecto legal en la determinación del impuesto; y, tercero, los bienes en fideicomiso sólo computarán en la fortuna del sujeto pasivo en determinados casos.

Respecto al primer y segundo punto, la cesión en trust de activos a favor de una sociedad extranjera (no contribuyente) que presta servicios de trustee bajo ley anglosajona, no es un acto simulado o aparente de desvinculación sino uno totalmente legal de acuerdo a tales leyes. Por ende, al ser demostrable documentalmente, debería ser válido para considerar la propiedad fuera del patrimonio del settlor, quien ya no puede legalmente disponer de sus activos.