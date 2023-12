Desafíos y Estrategias en la Protección de la Confidencialidad Laboral en la Era Digital

Con la llegada de la pandemia por COVID -19 en 2020, la tecnología ha revolucionado la manera en que las empresas operan, impulsando la implementación masiva de modalidades virtuales y herramientas digitales. Esta transformación, que se ha consolidado y ganado terreno en 2023, presenta invaluables beneficios, pero no está exenta de desafíos, especialmente en lo que respecta a la confidencialidad laboral.

A pesar del levantamiento de la emergencia sanitaria, numerosas empresas en Bolivia y a nivel mundial han optado por mantener el teletrabajo como consecuencia de los notables beneficios en términos de costos, rendimiento y flexibilidad horaria, entre otros. Simultáneamente, diversas compañías tecnológicas han lanzado herramientas como "Chat GPT", "Bard", "Cite This For Me" y "Draw.Io", facilitando tareas que van desde la redacción de informes hasta la creación de mapas mentales y la asistencia en la elaboración de actas durante reuniones virtuales.