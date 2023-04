Dior lanza nueva fragancia que huele a amor, acompañado de tres look

De la misma manera, “acompañado a este lanzamiento a nivel mundial, nosotros que somos también una casa de maquillaje, estamos aprovechando para hablar del universo de Makeup”.

Dior Makeup, es la línea de maquillaje que tiene mayor relación con el mundo de la alta costura Dior, cada vez que lanzan una colección, lanzan también un look, y ese look se hace con aquellos productos que son de Dior Makeup.

“Este bouquet viene con tres propuestas de look, utilizando productos de Dior Makeup, específicos, por ejemplo nuestra línea de tez, se llama Dior Forever, es todo lo que tiene que ver con tez, una piel perfecta, una piel luminosa, una piel de efecto Glow o una piel de acabado mate, eso lo firma Forever; todo lo que tiene que ver con ojos, tiene que ver con el universo Diorshow, son mascaras de pestañas, sombras, delineadores, todos los look más dramáticos y espectaculares se firma con Diorshow; y Cushion, es el sello emblemático de nuestras barras labiales. Esos universos forman Dior Makeup, y para este lanzamiento hay varios look, que hemos traído para mostrarlos”, explicó el experto.

Berreteaga, acompañado de un equipo de maquilladores mostró a un grupo selecto de clientas e influencers la fragancia miss Dior Blooming Bouquet y los look, además dio unas masters classes en las tiendas Cosmet.

El experto dio algunos consejos sobre el maquillaje. “El maquillaje tiene que ser funcional, tiene que servirte, entonces bajo esa premisa tú tienes que usar lo que te funciona. Tú eres de las personas que usan polvo compacto para verse con la piel más uniforme, y no te gusta la base liquida, perfecto, encuentra el tono que se adecue a ti, que sea exacto, nada más; te gusta delinearte debajo más que por arriba, y te sientes cómoda y sabes que eres tú misma con eso, bien, te gusta usar labiales naturales o intensos, perfecto, el maquillaje no tiene por qué ser un patrón, el maquillaje tiene que servirte a ti y tu tienes que usarlo a tu favor”, concluyó.