Disminuye la probabilidad de que tu colesterol aumente en carnaval

Natufor, es la única solución en el mundo que en un solo sachet incluye la dosis completa recomendada para inhibir la absorción del colesterol. Según un estudio clínico realizado en el Richardson Centre for Functional Foods and Nutraceuticals de la Universidad de Manitoba, Canadá, la fórmula de Natufor reduce el colesterol LDL en un 12% y disminuye los triglicéridos en un 14% en solo un mes de consumo, además, no cuenta con efectos secundarios comprobados.