"Duna 2" tuvo su premier en la sala 4D Emotion de Cine Center

La superproducción continúa la adaptación de Duna, el aclamado bestseller de Frank Herbert, con estrellas que regresan y otras nuevas, incluyendo al nominado al Oscar Timothée Chalamet ("Wonka"), Zendaya ("Spider-Man: Sin camino a casa", "Malcolm y Marie", "Euphoria"), Rebecca Ferguson ("Misión: Imposible - Sentencia Mortal"), el nominado al Oscar Josh Brolin ("Avengers: Endgame", "Milk: un hombre, una revolución, una esperanza"), el nominado al Oscar Austin Butler ("Elvis", "había una vez en Hollywood"), la nominada al Oscar Florence Pugh ("Black Widow", "Mujercitas"), Dave Bautista (las películas de "Guardianes de la Galaxia", "Thor: Amor y Trueno"), el ganador del Oscar Christopher Walken ("El Francotirador", "Hairspray"), Stephen Mckinley Henderson ("Barreras", "Lady Bird"), Léa Seydoux (la franquicia de "James Bond' y "Crimen Of The Future"), con Stellan Skarsgárd (las películas de "Mamma Mia","Avengers: era de Ultrón"), la nominada al Oscar Charlotte Rampling ("45 años", "Assossin's Creed"), y el ganador del Oscar Javier Bardem ("Sin lugar para los débiles", "Being The Ricardos").