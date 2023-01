Ecofuturo apoya la reactivación económica del país con la colocación de más de $us 600 millones en créditos

“Cerramos esta gestión con un hito que alcanza a beneficiar a los sectores más necesitados, por lo que nuestra misión de inclusión financiera se cumple; por otro lado, este impulso traducido en préstamos, que en promedio no sobrepasan los $us 6.000, hacen que esas pequeñas economías muevan algo más grande, porque formamos un engranaje mayor que es la economía nacional”, declaró el Gerente de Negocios interino, Ronald Vargas.



Sin duda, esta colocación de operaciones crediticias apoyará a la reactivación económica, porque existe una incidencia directa en la capitalización de microempresarios para mejorar sus ingresos y por tanto su nivel de vida.



Para Ecofuturo, este 2022 superó a la gestión 2021, año en que se cerró con un balance de por los $us 527 millones en créditos colocados. El año 2022, al 31 de diciembre, el Banco muestra un balance total superior a los $us 604 millones.



“Tenemos un importante repunte, porque actualmente atendemos a todos los sectores microempresariales como el sector de comercio, servicios, dependientes, pero sobre todo ponemos más interés a los clientes del área rural; es decir, a micro productores agropecuarios con condiciones a su medida y con una tecnología crediticia que beneficia su posibilidad de pagos y estabilidad económica a mediano y largo plazo”, agregó Vargas.



Más de 400 oficiales de crédito de Ecofuturo han hecho posible este logro que beneficia de sobremanera a los clientes del Banco que buscan su reactivación económica post pandemia. Y en cuanto al Banco, la colocación de préstamos en el sistema financiero permite el crecimiento de los indicadores y esto a su vez fortalece a Ecofuturo para brindar mayores opciones de préstamos a los sectores de pequeños y microempresarios.