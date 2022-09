Ecofuturo reafirma su compromiso de trabajo en Santa Cruz

“Hace cuatro años que me dedico a la panadería y necesitaba crecer en mi negocio, por eso me acerqué al Banco para que me apoyen con un crédito. He podido construir parcialmente un galpón para ampliarme, pero aún me falta. En este tiempo han mejorado mis ventas con el apoyo de mi esposa y de mi hermano”, dijo el Sr. Rocha que tiene su negocio en el barrio Evo en Guarayos.