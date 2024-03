El Boulevard Comercial Paseo Central abrió sus puertas

- Sector deportivo: Sport House Club (club deportivo con dos canchas de fútbol 7, dos canchas de Pádel y dos canchas de Padbol), Sport House Shop (un proshop de moda, indumentaria deportiva y productos en general de Pádel), HYBRID by Calistenia Bolivia (un gimnasio completo construido sobre casi 1.000 metros cuadrados) y Premier BeCycle (disfruta del spinning en una atmósfera llena de música con la energía de una fiesta).

- Sector comercial: Tiendas 3B (retail), Miniso, Farmacia Chávez, Lapetdiatria (servicios veterinarios, spa de mascotas y pet shop), Barbería Pro Studios, Speed Wash, Ecléctica (tienda colaborativa de emprendedores), FOR ME (spa de uñas) Nibol y SEVEN Tecno Store.