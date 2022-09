El derecho a la vacación: Acumulación, pérdida y beneficios

Los empleadores tienen diversas interrogantes en relación al tratamiento que deben dar a las vacaciones de los empleados. Una de las principales cuestiones que cotidianamente despierta dudas está relacionada con la acumulación o pérdida de los días de vacaciones que no son utilizados. ¿Cuál es el plazo máximo durante el que se pueden acumular las vacaciones? ¿Existe un límite de días? ¿Qué ocurre si un empleado no utiliza las vacaciones voluntariamente u omite reclamarlas oportunamente? ¿Qué pasa si el empleador no concede las vacaciones solicitadas?