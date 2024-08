El futuro de la impresión y serigrafía en la era digital: Su papel crucial en el branding corporativo y la revolución de la sublimación

No obstante, aunque algunos puedan suponer que el futuro de la serigrafía y la sublimación es incierto, es incorrecto afirmar que estas técnicas desaparecerán por completo. Desde las tazas que utilizamos para disfrutar de nuestro café, hasta los uniformes que vestimos en el trabajo y los que nuestros hijos llevan al colegio, la serigrafía y la sublimación siguen siendo indispensables en nuestra vida cotidiana. Todo lo que nos rodea y que tocamos a diario tiene un diseño, una impresión, una marca de sublimación. No podríamos imaginar un mundo con tazas holográficas que no pudieran contener nuestro café. Por ello, estas técnicas de transferencia no desaparecerán. Sin embargo, es innegable que, con el avance constante de la tecnología, los métodos, usos y aplicaciones de estas técnicas evolucionarán. Es probable que en el futuro podamos llevar a cabo estos procesos en menos tiempo y con menos recursos de lo que actualmente estamos acostumbrados. Pero ¿cuáles son los métodos que, aún hoy, continúan en uso y que probablemente perdurarán durante muchos años más?