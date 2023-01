El intercambio universitario de UNIFRANZ, el reto de formar profesionales para el mundo

Angélica, la joven colombiana de intercambio, asegura que estudia la carrera de Diseño Gráfico y Producción Cross Media por la oportunidad que ofrece su malla curricular con materias que no los podrá tener en su país ya que se trata de una carrera innovadora.

“Estoy estudiando diseño gráfico y escogí Unifranz porque dentro del programa de Diseño Gráfico y Producción Cross Media hay varias asignaturas que no se dan en mi universidad entonces me parece una buena oportunidad para aprender y adquirir conocimientos nuevos que no los voy a tener en mi país”, indica.