El litio boliviano y la inversión extranjera

Es irrefutable, Bolivia cuenta con abundantes reservas de litio, sin embargo; este dato estadístico no constituye por cuenta propia la panacea que catapultará al país a un siguiente estrato económico y estratégico a nivel mundial. En contraste, considero que se requiere de un plan estructurado acompañado de un marco legal que permita amalgamar la premisa de control estatal de este recurso energético con la inversión extranjera, tecnología adecuada y mercado de colocación asegurado. No debemos olvidar que no somos el único país con dicho recurso y que otras jurisdicciones han adoptado ya medidas más claras y presentan actualmente niveles de extracción y producción avanzados.

En este punto, cabe reflexionar que, no hay una alternativa correcta y otra incorrecta, no obstante, bajo la premisa de recurso estratégico de propiedad del pueblo boliviano administrado por el Estado, es posible abrir las puertas a la inversión extranjera, favorecerse de tecnología de punta y asegurar el mercado extranjero para la colocación de los derivados del litio que se produzcan. Considero que no se deben menospreciar las sinergias que se pueden lograr a través de alianzas con empresas extranjeras que constituyan operadores internacionales, que inviertan en investigación y desarrollo, así como ponderar la diversificación del riesgo, el acceso a mayores fuentes de financiamiento, el aprovechamiento del estado de avance en la curva de aprendizaje y el acceso prioritario a los productores a gran escala de baterías y de otros productos finales como vehículos, los cuales no tienen presencia en Bolivia actualmente.