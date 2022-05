“El proyecto Diamante del Urubó se venderá en La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz”

Escucha esta nota aquí

Henry Sejas es el gerente general de la empresa Techo, firma líder en el desarrollo de megaproyectos urbanísticos en Bolivia, la cual desde este domingo estará comenzando con la comercialización de uno de sus proyectos más ambiciosos: “Diamante del Urubó, tu brillante inversión”.

Este es el cuarto proyecto que Techo encara en la zona del Urubó. Para la empresa, que cuenta con 18 años de experiencia en el sector de bienes raíces, “Diamante del Urubó, tu brillante inversión” es considerado toda una joya.

_ ¿Cómo nace la idea de desarrollar el proyecto “Diamante del Urubó, tu brillante inversión”?

Como empresa Techo ya hemos desarrollado tres urbanizaciones en la zona del Urubó: Ciudad del Urubó, Ciudad Urubó Norte y Parados del Urubó. Con “Diamante del Urubó, tu brillante inversión” queremos presentar una nueva propuesta que haga alusión a que un terreno es de los bienes más valiosos para las personas, una especie de tesoro.

Después de un arduo trabajo que se realizó en un gran comité, optamos por enfocar el proyecto con la idea de que un tesoro es algo valioso. La idea de que el proyecto se llame diamante nació en la presidencia ejecutiva, directamente del Lic. Julio Novillo. Y es que, el diamante, como todos lo saben, es algo muy valioso, muy importante y eso va relacionado directamente con lo que representa el proyecto.

_ ¿Cuáles son las principales características del proyecto?

La principal característica del proyecto es que está desarrollando en el Urubó, una zona que presenta bastante desarrollo y crecimiento económico. Instituciones financieras, cadenas de farmacias, cadenas de hoteles cinco estrellas, grandes urbanizaciones, complejos turísticos y deportivos, se están asentando en la zona. Nosotros no nos hemos querido quedar indiferentes, por eso hemos decidido desarrollar un proyecto en el Urubó, bajo el principal sello de Techo: la accesibilidad.

Nosotros invertimos mucho en infraestructura. Esto significa que el acceso hasta el ingreso del proyecto está totalmente pavimentado, por lo que los factores climatológicos no van a impedir nunca a una persona que llegue hasta su lote.

Nosotros siempre pensamos en grande, por eso este proyecto es tá constituido por más de 24.000 lotes de terrenos, los cuales están organizados en 17 unidades vecinales. Cada unidad vecinal tiene un área de equipamiento, que cuando los vivientes estén asentados definirán si esa área se convertirá en un campo deportivo, en un centro de salud o en un mercado.

Nuestra propuesta se denomina ciudades productivas-integradas. Las familias para vivir en un lugar necesitan servicios básicos, es decir, agua potable, energía eléctrica y transporte público. El concepto integrado hace referencia a que está integrado a toda la zona del Urubó y el de productiva porque tiene que ser independiente, con cadenas de farmacias, instituciones financieras y otros negocios, que posibiliten que los vivientes del proyecto no tengan que trasladarse a otros sitios para realizar ciertas actividades.

_ ¿Qué tipo de infraestructura ya ha construido Techo en el lugar?

El proyecto como tal, contempla la pavimentación de unos 26 kilómetros de vías. Ya hemos avanzando un 10% para su lanzamiento, el cual se realizará este domingo. En este momento tenemos una gran cantidad de maquinaria trabajando en el lugar, como ser moto niveladoras y volquetas. Nosotros trabajamos con recursos propios y recursos contratados para el tema de pavimentación para acelerar su proceso.

Además, también se han construido otras edificaciones. Cuando nosotros desarrollamos un proyecto identificamos puntos estratégicos para que sean ciclo vías, zonas de paseo y las áreas de equipamiento, que dentro de ellas se encuentra la proyección de edificar un mini complejo deportivo, para que cuando la gente nos visite o cuando vaya a ver su lote aproveche y haga un churrasquito y juegue un partido de fútbol.

“Diamante del Urubó, tu brillante inversión”, es un proyecto estrella que se comercializará en las oficinas que Techo tiene en las ciudades de La Paz, El Alto, Cochabamba y por supuesto Santa Cruz de la Sierra. Es una estructura, comercialmente hablando, muy grande. Son más de 24.000 lotes de terrenos, que asumimos que los vamos a poder comercializar en una gestión, es decir, tenemos 12 meses para concretar las ventas de los lotes. Iniciamos con las ventas este domingo y de ahí nadie nos para.

_ ¿Cómo estiman que se comporte la plusvalía de los lotes?

Nosotros proponemos al mercado un precio y ese precio se mantiene en el tiempo. No obstante, es importante mencionar que la mayor parte de nuestros clientes hoy comprar un lote y en un periodo corto de tiempo ven crecer hasta en un 300% su inversión.

Para eso contamos con proyectos referentes que respaldan esa afirmación, no solo los proyectos del Urubó, sino otros más que nos han consolidado. Techo es la única empresa de bienes raíces en Santa Cruz que ha desarrollado proyectos en los cuatro puntos cardinales. Los lotes que vendimos en nuestros primeros proyectos costaban $us 500 y ahora valen $us 12.000, como en el caso del proyecto Gran Paitití.

Ese es el mayor benéfico que adquiere un terreno en una urbanización de Techo. No olvidemos que el nombre influye mucho, nosotros estamos hace 18 años en el sector y en el trascurrir de este tiempo hemos visto muchas empresas surgir y desaparecer, porque no han tenido la capacidad para soportar situaciones tan adversas como la crisis sanitaria o las crisis económicas. Nosotros afortunadamente nos animamos a proponer nuevos proyectos de primer nivel al mercado, para demostrar que Techo es la empresa más grande del sector.

_ ¿Por qué los clientes deberían elegir “Diamante del Urubó, tu brillante inversión” para adquirir un terreno?

Porque somos una empresa formal y porque desarrollamos un proyecto en función a las necesidades que tienen los clientes. Nos acomodamos a la situación económica que vive el cliente. En la zona del Urubó la gente piensa en precios muy altos, sin embargo; Techo se caracteriza por la asequibilidad. Nosotros le damos la oportunidad al cliente de tener su lote propio, donde va a cumplir el sueño de tener su casa, de construirla o de invertir.

La asequibilidad de los lotes de Techo se refleja de tres maneras: con cuotas iniciales desde Bs 280, una persona es propietaria de su lote y puede tomar posesión de forma inmediata. Por otra parte, las cuotas mensuales que pagan nuestros clientes, son desde Bs 175 mensuales. Un cliente que opta por comprar un terreno solo necesita una cuota inicial de Bs 280 y para cuotas mensuales desde Bs 175. Nuestro gancho son las cuotas desde Bs 6 diarios, que es nuestra característica y nuestra marca registrada. Finalmente, si un cliente opta por comprar un lote de terreno al contado, tiene un descuento extraordinario del 55%. El lote más barato cuesta en este momento alrededor de $us 3.100, pero con el descuento solo paga $us 1.300.

Henry Sejas confía en poder comercializar el proyecto en un año