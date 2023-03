El querer es poder. Nada es un impedimento para el que quiere ser alguien en la vida

Para María Nazareth Claure Baldivieso , no hubo ninguna limitación de estudiar.

Su testimonio inicia señalando que “desde que ingresé a la carrera fui consciente que ciertas cosas se me iban a complicar por ser muy visuales y de que en algún momento tendría que tener ayuda de una persona normo visual.

Entre a estudiar Comunicación Estratégica y Digital en la Universidad Tecnológica Privada de Santa Cruz Utepsa, a mis 18 años una vez que salí del colegio, siempre supe que la comunicación me ayudaría a lo musical como en la vida profesional. Desde muy niña me empezó a interesar esta carrera ya que por el tema del canto me presentaba en diferentes canales de televisión.