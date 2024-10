Ela Taubert: "Estoy muy emocionada de estar en Bolivia por primera vez. Los esperamos en la Centamaratón"

Siempre he sido una persona visual. Hubo una época en mi vida en que veía todo azul, un momento más vulnerable e introspectivo. Después llegó la etapa en la que me empoderé y comencé a ver las cosas de color rosa, con más amor propio. Entendí que ambas facetas coexisten: la ruda y la introspectiva. Incorporé estos colores tanto en mis canciones como en la estética visual de mi proyecto.

Las mariposas han sido parte de mi vida desde siempre. En Colombia, mi país, es el país de las mariposas. Desde pequeña me fascinaban, y con el tiempo se convirtieron en una especie de señal para mí. Las veo como una compañía fiel y como símbolo de mi evolución personal y artística.

“Crecer” fue un antes y un después en mi vida. Me ayudó a superar un momento difícil, pero también me enseñó que esos momentos de vulnerabilidad sacan lo mejor de uno. Ha sido un camino muy lindo y me ha permitido conectar más con mi audiencia, que ha ido creciendo con el tiempo.