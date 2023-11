Empresas mineras en 2022 aumentaron ingresos un 7,14%

En La gestión 2022, la recaudación de impuestos del Mercado Interno llegó a Bs 32.239,2 millones, un 17% más que la obtenida en el 2021, explicado por el desempeño de los tres principales impuestos y que registraron tasas de crecimiento positivas del 4% para el IVA, el 16.9% para el IT y el 37.7% para el IUE. El Comercio, Minerales Metálicos y no Metálicos y Construcción de Obras Públicas; entre otros fueron los que más aportaron.

El 2022, la recaudación por concepto de Regalías Mineras, alcanzó un máximo de $us 238,1 millones, un 3,1% superior al monto recaudado el 2021, como consecuencia de la subida de los niveles de producción y el incremento de precios de los principales minerales, en el mercado internacional, según señala el Anuario Estadístico y Situación de la Minería 2022.

Las exportaciones de minerales alcanzaron en 2022 un valor de $us 2.942,3 millones, pero en manufacturas destacan las ventas de plata metálica por $us 114,8 millones, estaño metálico por $us 511,3 millones, de acuerdo con datos del INE.