En “Ambulancia”, la nueva película de Michael Bay, tres vidas cambiarán para siempre

Escucha esta nota aquí

"Ambulancia" es una película de acción y suspenso dirigida y producida por Michael Bay, basada en la cinta danesa del mismo nombre en 2005.

La historia se desarrolla en las calles de Los Ángeles, donde tres vidas se cruzarán y cambiarán por siempre. El veterano condecorado Will Sharp (ganador del Emmy Yahya Abdul-Mateen II, Candyman, The Matrix Resurrections) se encuentra desesperado por conseguir dinero para pagar las facturas médicas de su esposa, por lo que termina pidiendo ayuda a la única persona que podría encontrar una solución práctica: su hermano adoptivo Danny (Nominado al Oscar ® Jake Gyllenhaal, Zodiaco, Spider-Man: Lejos de Casa).

Danny, es un carismático criminal, que le ofrece la opción de organizar un atraco por $us 32 millones en uno de los bancos más cotizados de la ciudad. Pero cuando la huida sale terriblemente mal, los hermanos terminan secuestrando una ambulancia con un policía herido aferrado a la vida y con la técnica en urgencia Cam Thompson (Eiza González, Rápidos y furiosos: Hobbs & Shaw, Baby: El Aprendiz del Crimen) a bordo. Todo se convierte en una gran persecución a alta velocidad, que genera un masivo despliegue policial en toda la ciudad.

Sandra Cortez, gerente de Marketing de Andes Films, señaló que esta espectacular película de acción llegó a los cines de Bolivia, el jueves 17 de marzo, gracias a #UniversalPictures y #AndesFilms.

“En Ambulancia, Michael Bay (Bad Boys, Armagedón, Pearl Harbor, Transformers, entre otras) cuenta con el apoyo de un equipo de producción de primer nivel que incluye al director de fotografía Roberto de Angelis (6 Underground, Bird Box); al editor ganador de dos Premios de la Academia® Pietro Scalia (Black Hawk Down, JFK); a la diseñadora de producción Karen Frick (Transformers The Last Knight, 13 Hours); a la diseñadora de vestuario Lisa Lovaas (Hotel Artemis, Black Widow); y al compositor musical Lorne Balfe (6 Underground, Mission: Impossible 7)”, comentó Cortez, añadiendo que durante un día en las calles de Los Ángeles, tres vidas cambiarán para siempre, en una historia que te atrapará de principio a fin.

"Ambulancia" tuvo su avant premier en Multicine, cita a la que fueron invitados los funcionarios de la Asociación de Paramédicos Santa Cruz, quienes salieron complacidos con la película llena de suspenso y escenas de acción. “Muy recomendable”, dijeron al unísono.

#AmbulanciaPelícula @AndesFilmsBolivia

​