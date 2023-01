“En CBN nos esforzamos para aprovechar el potencial humano”

Desde hace cuatro años venimos trabajando en la creación de un ambiente Diverso e Inclusivo. Abrazar todas las diversidades y ser un espacio donde la gente pueda ser quien es y despliegue al máximo su potencial nos convierte en una compañía acogedora para la gente. Comenzamos con el Pilar de Género, en busca de generar un espacio de equidad en el que mujeres y hombres tengan las mismas oportunidades. Para esto inicialmente se conformó un Comité con un grupo de Voluntarias denominado Women in Beer. Comenzamos con charlas de sensibilización y las acciones fueron evolucionando a lo largo del tiempo. Hoy el comité lo conforman también varios hombres voluntarios mostrando que el tema de género no es solamente de las mujeres, sino un tema de interés de todos. Todas las acciones han hecho que de manera natural subamos el porcentaje de mujeres de 30% a 41% en los últimos tres años y que también bajemos nuestro porcentaje de Turn Over (rotación) de mujeres de 18% a 6% en ese mismo periodo. El Turn Over de mujeres líderes en CBN ha sido del 0% en 2022. Hoy a través de acciones, condiciones y beneficios venimos acompañando el desarrollo de mujeres en la firma para que puedan ir ocupando más posiciones jerárquicas, pues entendemos la riqueza que aportan miradas distintas en el negocio.