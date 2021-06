"En El Barrio" te invita a un evento cinematográfico, donde las calles están hechas de música y los pequeños sueños se hacen grandes

Escucha esta nota aquí

“En El Barrio” es un retrato musical de una comunidad llena de números dinámicos tan diversos como su reparto. La historia entrelaza a un conjunto de personajes durante un particular verano en el que se producen cambios sísmicos en todas sus vidas, y gran parte de la acción tiene lugar en una intersección central del barrio. Las canciones y los bailes abarcan una gran variedad de estilos ̶ desde el hip-hop, pasando por el pop y el teatro musical ̶ y esto ofrece una amplia oportunidad para explorar las variadas influencias de las distintas culturas latinas que se fusionan y siguen poblando y representando Washington Heights.

Una de las cosas que la gente descubre de 'En el Barrio' es que la experiencia de los inmigrantes es absolutamente cercana. Creo que, en general, el mundo es cada vez más migrante, y la experiencia de tener una comunidad de inmigrantes dentro de una comunidad es global. También creo que se está pensando en nuevas formas de diversidad, representación e inclusión. Por eso, la idea de que esta película pueda venir y ayudarnos a ver lo que es esa experiencia y procesarla de una manera positiva y humanista, da una base maravillosa a esta película, para el público nacional e internacional. Esperemos que, aunque se trate de un pequeño microcosmos en el Alto Manhattan de Nueva York, la gente vea más puntos comunes que diferencias. Nada mejor que la música y la danza para ser el nexo común que una todo eso, y a nosotros,".

"En todas las comunidades, todos venimos de algún lugar", dice Melisa Barrera "Alguien vino de diferente país. Algunos hablan español, otros no, y diferentes dialectos. Creo que tenemos la responsabilidad, como artistas y como latinos, de defender a la gente que no puede hacerlo. Pero, al contarla con la música ̶ rapeamos y cantamos, bailamos ̶ se vuelve reconocible para cualquiera, no sólo aquí, sino en todas partes. La música es la base común".

Se encuentran en un lugar en el que está tratando de descubrir cuál es su propósito y lo que realmente quieren hacer? Muchos de nosotros nos encontramos en esa disyuntiva y tenemos que preguntarnos: '¿Lo hago por mí? ¿Por mis padres? ¿Estoy tratando de cumplir los sueños que he cargado sobre mis hombros? ¿Estoy realmente hecha para esto?". En esta película se confirma que el hogar es donde está su corazón, pero sobre todo, donde está su propósito.

Listos para ver EN EL BARRIO

Las luces se encienden en Washington Heights... El aroma de un cafecito caliente flota en el aire a la salida de la parada de metro de la calle 181, donde un caleidoscopio de sueños reúne a esta vibrante y unida comunidad. El simpático y magnético propietario de una bodega, Usnavi (Anthony Ramos), se encuentra en el centro de todo ello y ahorra cada céntimo de su trabajo diario mientras imagina, espera y canta por una vida mejor.

EN EL BARRIO se estrena este jueves 17 de Junio en Bolivia.

“En El Barrio” se rodó en Nueva York, principalmente en las locaciones de la dinámica comunidad de Washington Heights.

Warner Bros. Pictures presenta una producción de 5000 Broadway / Barrio Grrrl! / Likely Story / SGS Pictures Production, A Jon M. Chu Film, “En El Barrio”. Se estrenará el 11 de junio de 2021 en cines y en HBO Max, la película será distribuida en todo el mundo por Warner Bros. Pictures. Estará disponible en HBO Max en UHD, HDR10, Dolby Vision y Dolby Atmos en dispositivos compatibles durante 31 días a partir del estreno en cines.

“En El Barrio” tiene una clasificación PG-13 debido a cierto lenguaje y referencias sugestivas. http://www.enelbarriolapelicula.com/

(Entrevista a Melissa Barrera que interpreta el personaje de Vanessa en la película. Video: La Batidora)​