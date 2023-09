En relación a la Obligación Tributaria del Comprador en una transacción de compra de un bien o servicio

Sin embargo, recientemente, el Servicio de Impuestos Nacionales - SIN, ha realizado observaciones a varios contribuyentes argumentando que no les corresponde beneficiarse del Crédito Fiscal, ya que algunas facturas emitidas por ciertos proveedores no habrían sido declaradas, y en consecuencia, no se habría cumplido con la obligación tributaria de pago ante la Administración Tributaria. Es importante destacar que en estos casos concretos, la declaración y pago del impuesto no es responsabilidad del comprador, sino del vendedor o proveedor, quien está obligado a realizar la correspondiente declaración y pago del impuesto.